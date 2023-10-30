Главные новости за 30 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Украина пыталась атаковать Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. Все ракеты были сбиты, заявили в Минобороны РФ.

Авиакомпания Red Wings перенесла рейсы Махачкала — Тель-Авив в Сочи и Москву. Это произошло после антисемитских массовых беспорядков в столице Дагестана 29 октября. Кроме того, авиакомпания «Азимут» отменила рейсы, следующие из Сочи в Махачкалу.

Футболист одной из адыгейских команд низшего дивизиона ударил судью по лицу во время матча с командой из Краснодара. Теперь ему запретили играть на территории обоих регионов, а клуб и вовсе могут снять с чемпионата.

Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского, расположенную в поселке Ливадия, продали на аукционе за 44,3 млн руб. Это почти вдвое больше, чем ее изначальная стоимость.

ООО «Газпром проектирование» направит 966,9 млн руб. на разработку проекта по реконструкции инфраструктуры на горнолыжном курорте «Газпром» в Сочи. Компания планирует заменить несколько канатных дорог, чтобы повысить их пропускную способность.

По данным минсельхоза Краснодарского края, в этом году в регионе собрали 260 тыс. тонн винограда. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.

Фонтаны в Краснодаре продолжат работать до Дня народного единства включительно. На следующий день все 14 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов будут отключены.

В Севастополе к пожизненному сроку приговорили 52-летнего мужчину, который под видом врача-массажиста заманил школьницу к себе домой и совершил в отношении девочки половое преступление.

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