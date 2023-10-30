ВСУ выпустили по Крыму восемь крылатых ракет Storm Shadow

Украина пыталась атаковать Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. Попытка атаки была пресечена 30 октября около 13:00 по мск, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты»,— сообщили в ведомстве.

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. Все силы и службы города продолжают находиться в состоянии боевой готовности. Горхоз вместе с УК проведет подомовой обход.

Около 12:00 в Севастополе была объявлена воздушная тревога, жителей попросили пройти в укрытия. Позже Михаил Развожаев отметил, что система ПВО начала работу.

Татьяна Ручкина

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