Национализированную квартиру семьи Зеленского в Крыму продали за 44,3 млн рублей

Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского, расположенную в поселке Ливадия, продали на аукционе за 44,3 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений республики.

Аукцион прошел 30 октября в электронной форме на площадке официального портала «ГИС Торги». Всего в торгах участвовали два человека.

Квартира площадью 119,5 кв. м была оформлена на супругу Зеленского Елену. Недвижимость находится на ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501. Начальная стоимость составляла около 24,6 млн руб.

18 октября 2022 года депутаты Госсовета Крыма приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества, принадлежащего гражданам недружественных государств. В конце 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что квартиру семьи Зеленского в Ливадии могут национализировать «из принципа».

В сентябре стало известно, что недвижимость президента Украины оценили в $200–300 тыс. Глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков направят на поддержку участников спецоперации и их семей, а также на развитие городов и районов региона.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram