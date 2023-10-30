Урожай винограда в Краснодарском крае сократился на 7%

По данным минсельхоза Краснодарского края, в этом году в регионе собрали 260 тыс. тонн винограда. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Да, непогода внесла свои коррективы, было непросто. Но наши аграрии совместно с учеными смогли справиться со всеми вызовами, получить достойный результат»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Всего на Кубани собрали 14,3 млн тонн урожая. Из них 500 тыс. тонн составил урожай овощей, что лучше результата прошлого года. Столько же фруктов и ягод собрали садоводы.

В 2022 году на Кубани урожай винограда составил 280 тыс. тонн. Тогда почти 75% ягоды собрали в Темрюкском районе.

Татьяна Ручкина

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