В Севастополе «массажисту» назначили пожизненный срок за растление школьницы

В Севастополе осудили 52-летнего мужчину, который под видом врача-массажиста заманил школьницу к себе домой и совершил в отношении девочки половое преступление. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, в июле 2022 года неоднократно судимый за изнасилования житель города, заявив, что является врачом частной практики, пригласил 15-летнюю дочь своей знакомой на лечебный массаж. Когда девочка пришла в квартиру злоумышленника, мужчина совершил в отношении подростка сексуализированное насилие.

В ходе расследования дела выяснилось, что фигурант уклонялся от административного надзора после освобождения из мест лишения свободы.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил в его отношении наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и приговорил к принудительному лечению. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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