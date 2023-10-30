В Краснодаре сезон фонтанов завершится 5 ноября

Фонтаны в Краснодаре продолжат работать до Дня народного единства включительно. На следующий день все 14 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов будут отключены, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сезон фонтанов в Краснодаре традиционно длится полгода. В этом году мы открыли сезон в середине весны, 24 апреля. С тех пор фонтаны работали ежедневно — с 10 утра до 10 вечера в будни и до 11 — в выходные»,— отметил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

До 16 ноября фонтаны очистят и проверят исправность оборудования, а также проведут промывку и осушку труб, снятие форсунок и фонарей. Насосное оборудование законсервируют до следующего года. Все фонтаны города возобновят работу весной 2024 года.

Фонтаны будут отключены на Главной городской площади, на Казачьей площади перед Заксобранием Краснодарского края, у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре, фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги на пересечении улиц Красной и Гимназической, фонтан у памятника святой Екатерине Великомученице у Александровской арки и на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне. Также прекратят работу фонтаны в скверах Жукова, Гатова, «Дружбы народов», «Фестивальном». Перестанут работать фонтаны в парках 30-летия Победы, Чистяковская роща и Городской сад.

Татьяна Ручкина

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