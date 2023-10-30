Футболисту, ударившему судью, запретили играть на Кубани и в Адыгее

Футболисту команды «Тлюстенхабль», который во время матча с командой «Изумруд» в Краснодаре напал на арбитра, запретили участвовать в играх в Краснодарском крае и Адыгее. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента лиги AFL Krasnodar Руслана Ибрагимова.

Он отметил, что материал в отношении спортсмена направлен в департамент массового футбола России для запрета участия в соревнованиях в других регионах. Кроме того, контрольно-дисциплинарный комитет лиги 1 ноября решит вопрос о дальнейшем участии команды «Тлюстенхабль».

По словом Руслана Ибрагимова, с пострадавшим арбитром все нормально. Он продолжит обслуживать матчи лиги без каких-либо ограничений.

28 октября во время матча любительской лиги AFL между командами «Изумруд» и «Тлюстенхабль» арбитр показал игроку желтую карточку после столкновения с другим спортсменом. В ответ на это 33-летний футболист напал на судью, который от удара по голове упал на газон. Команда из Адыгеи на тот момент выигрывала со счетом 1:0, но после инцидента ей присудили техническое поражение. Арбитр матча обратился в полицию, которая начала проверку по инциденту.

Татьяна Ручкина

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