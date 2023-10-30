Петербургский завод будет выпускать сверхвысокочастотные интегральные схемы

АО «Заслон» и «Технопарк Санкт-Петербурга» займутся выпуском сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем. Производство станет первым комплексным проектом по изготовлению чипов на Северо-Западе, сообщили в пресс-службе научно-технического центра.

Эти изделия будут применятся для телекоммуникационной электронной аппаратуры. Площадкой для их производства выступит инфраструктура Регионального инжинирингового центра Радиоэлектронного приборостроения «Технопарка Санкт-Петербурга», к производству присоединится российская фабрика АО «Светлана-Рост». На этот проект направят средства, полученные в рамках транша облигационного займа, проведенного АО «ЗАСЛОН» весной 2023 года. Первая партия чипов уже изготовлена и проходит испытания.

Выпуск схем реализуется в связи с запросом на российские СВЧ МИС на фоне импортозамещения в России. Деятельность в этом направлении осуществляется по плану развития сферы разработки микросхем, который содержится в подписанном в ходе ПМЭФ-2023 соглашении о партнерстве со Смольным.

«Наша компания ставит перед собой цель составить конкуренцию на российском рынке зарубежным компаниям, которые являются лидерами этого направления в полупроводниковой промышленности»,— обозначил цель руководитель научно-производственного комплекса АО «Заслон» Алексей Уханов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге будут производить арматуру для нефтеперерабатывающих заводов, нефте- и газодобывающих платформ.

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