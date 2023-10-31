Дивидендные нестроения

Наблюдаемый летом и осенью этого года серьезный всплеск спроса на жилье на фоне ослабления рубля уже в 2024 году может смениться падением продаж, в том числе из-за отмены программы льготной ипотеки. Негативно на стройиндустрию также повлияет удорожание бридж-кредитов и проектного финансирования. В итоге, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА), публичные девелоперы вряд ли смогут выплачивать дивиденды своим акционерам.

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Неопределенная ситуация с продажами новостроек, а также существенное увеличение стоимости проектного финансирования и корпоративного долга в условиях ужесточения денежно-кредитной политики серьезно повлияют на стройиндустрию. Такой вывод содержится в отчете НРА, с которым ознакомился “Ъ”.

Корпоративный долг девелоперов продолжает расти. По подсчетам Центробанка, по итогам второго квартала 2023 года объем проектного финансирования строительства жилья вырос на 9% по сравнению с первым кварталом, до 5,4 трлн руб. Это произошло на фоне активного вывода новых проектов на рынок. К октябрю 2023 года объем строящегося жилья, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», вырос на 6% год к году, до 106 млн кв. м.

По данным ЦБ, в апреле—июне 2023 года средняя ставка по проектному финансированию составила 4,86%. Его стоимость вырастет еще на 2–3 процентных пункта, в том числе из-за роста ключевой ставки, добавляет заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов.

Пока финансовое положение застройщиков поддерживает высокий спрос на квартиры в новостройках. Только в Москве, по данным столичного Росреестра, в январе—сентябре 2023 года на первичном рынке жилья зарегистрировано почти 114 тыс. сделок, что на 20% больше год к году. Однако сохранение высокой ключевой ставки в первом полугодии 2024 года при одновременном завершении программы льготной ипотеки существенно повысит риски падения спроса на жилье, предупреждает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По этим причинам по итогам 2023 года публичные девелоперские компании, включая ГК ПИК, «Самолет», «Инград» и «Эталон», вряд ли примут решение платить дивиденды акционерам и могут вернуться к этому вопросу только по итогам 2024 года, прогнозирует директор по кредитным рейтингам НРА Ирина Лапко. По ее словам, исключение может составить группа ЛСР, которая исправно платит ежегодные дивиденды с 2011 года. В ГК ПИК и «Самолете» отказались от комментариев. В ЛСР, «Инграде» и «Эталоне» не ответили на запрос “Ъ”.

В то же время выручка почти всех публичных девелоперских компаний растет. Так, у ГК ПИК в январе—июне 2023 года этот показатель увеличился на 40% по сравнению с первым полугодием 2021 года, до 264,9 млрд руб., но чистая прибыль сократилась на 60%, до 27,9 млрд руб. Финансовые показатели за 2022 год застройщик не публиковал. Выручка «Эталона» оказалась сопоставимой год к году — 32,8 млрд руб., чистый убыток сократился с 11,7 млрд руб. до 2,1 млрд руб.

ГК «Самолет» в первом полугодии выручила 101,4 млрд руб., что на 53% больше год к году, чистая прибыль выросла на 73% год к году, до 9,2 млрд руб. Выручка группы ЛСР оказалась на 14% больше год к году — 74,8 млрд руб., однако чистая прибыль застройщика сократилась в 3,7 раза, до 1,7 млрд руб. «Инград», напротив, сократил выручку на 14% год к году, до 32 млрд руб., и нарастил чистую прибыль в пять раз, до 2 млрд руб.

Несмотря на рост выручки, по итогам 2022 года ГК ПИК, «Самолет», «Инград» и «Эталон» не выплачивали дивиденды. Исключение составила ГК ЛСР, которая направила на выплату дивидендов за 2022 год 8 млрд руб.

При текущей ключевой ставке в 15% ни о каком бридж-финансировании и доступных кредитах для застройщиков речи идти не может, считает партнер Nikoliers Владимир Сергунин. Если компании хотят развиваться, им будет логичнее направить средства не на выплату дивидендов, а на приобретение новых участков для дальнейшего развития, добавляет он.

На этом фоне в 2023 году большинство застройщиков сократят выплаты дивидендов или вообще откажутся от них до нормализации ключевой ставки, соглашается руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. Хотя, возражает старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Дмитрий Сергиенко, даже в условиях непростой макроэкономической ситуации публичные застройщики имеют ресурсы для выплаты дивидендов.

Дарья Андрианова