Вице-канцлер Германии Хабек назвал ужасающими масштабы антисемитизма в стране

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек («Зеленые») отреагировал на манифест Bild к мигрантам о поведении в Германии. Господин Хабек отметил высокий уровень антисемитизма в Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liesa Johannssen/File Photo, Reuters Фото: Liesa Johannssen/File Photo, Reuters

«Масштабы антисемитизма ужасающи. Мы несем историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии — неважно, в каком виде. Верховенство имеет конституция — со всеми правами и обязанностями, которые из нее следуют»,— сказал вице-премьер Bild.

Манифест Bild «ко всем людям, живущим в Германии» состоит из 50 правил сосуществования, которые нужно соблюдать в стране. Публикация была сделана на фоне антиизраильских несогласованных акций и нарушений со стороны пропалестинских активистов. В Германии за последние недели прошло больше 200 акций в поддержку Израиля и больше 130 — в поддержку палестинцев. Больше 50 демонстраций были запрещены. Было зарегистрировано больше 1,2 тыс. нарушений, только в Берлине пострадали больше 100 полицейских.

О ситуации в Европе на фоне войны Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».

Леонид Уварчев