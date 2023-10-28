Главные новости за 28 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Подлодка «Краснодар» Черноморского флота совершит переход из Средиземного моря на Балтику для проведения планового ремонта на Кронштадтском морском заводе.

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило уголовное дело о махинациях в борьбе с украинскими беспилотниками на Крымском мосту.

В Горячем Ключе полицейские разыскали и вернули домой двух пропавших братьев-подростков.

Кубанские казаки в течение недели направили военнослужащим и добровольцам в зону проведения специальной военной операции свыше 90 т гуманитарных грузов.

В Краснодаре водитель машины скорой помощи в одиночку вытащил двух детей, которые провалились в открытый канализационный люк.

В Крыму объем запасов в водохранилищах составляет порядка 150 млн куб. м. Этого ресурса хватит минимум на год, сообщил председатель госсовета республики Владимир Константинов.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты по созданию стихийной свалки в окрестностях Геленджика.

На Кубани изъяли из оборота растущий у полигона ТБО рис-сырец с обнаруженными в нем тяжелыми металлами.

В Краснодарском крае урожай по итогам уборки 2023 года составил 14,3 млн тонн. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на праздновании Дня урожая 28 октября.

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