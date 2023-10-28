В Горячем Ключе полицейские вернули домой двух пропавших братьев-подростков

В Горячем Ключе полицейские разыскали и вернули домой двух пропавших братьев-подростков, сообщает пресс-служба городского ОМВД.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетние были найдены и переданы законным представителям. Как выяснили правоохранители, противоправных действий по отношению к подросткам не совершалось.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», два брата 17 и 15 лет Владислав и Станислав Романовы 27 октября около 11:00 вышли из дома в поселке Широкая Балка и пропали. Их разыскивала полиция.

Андрей Пугачев

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