Подлодка «Краснодар» отправится на ремонт в Кронштадт

Подводная лодка «Краснодар» Черноморского флота совершит переход из Средиземного моря на Балтику для проведения планового ремонта на Кронштадтском морском заводе (КМОЛЗ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отмечается, подлодка покинет состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Ремонтные работы стартуют в конце ноября.

Подводная лодка «Краснодар» является четвертой по счету дизель-электрической субмариной в рамках спецпроекта, который реализует ОАО «Адмиралтейские верфи» для Черноморского флота РФ. Подлодка способна развивать скорость — 17 узлов, а в подводном положении – 20 узлов. Рабочая глубина погружения составляет порядка 240 м, предельная глубина — 300 м. Субмарина может находиться в автономном плавании до 45 суток.

Ранее, в 2020 году после выполнения боевых задач в составе оперативного соединения на подлодке уже проводился ремонт на Кронштадтском морском заводе. Сегодня там проходит плановый ремонт субмарина «Новороссийск». Его планируется завершить в апреле следующего года.

Андрей Пугачев

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