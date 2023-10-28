Запасов воды в Крыму хватит как минимум на год

В Крыму объем запасов в водохранилищах составляет порядка 150 млн куб. м. Данных ресурсов хватит минимум на один год даже при полном отсутствии притока, написал в своем Telegram-канале председатель госсовета республики Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

При этом господин Константинов отметил, что процент наполняемости водохранилищ в 2023 году в некоторых случаях даже выше по сравнению с прошлым годом. Так, Старокрымское водохранилище заполнено на 71%, в то время как в 2022 году данный показатель составлял 48%.

Кроме того, наполняемость Изобильненского, Балановского, Загорского водохранилищ на сегодня составляет более 80%.

Вместе с тем власти республики проводят работу по бесперебойному обеспечению жителей и гостей Крыма водой.

Как сообщил Владимир Константинов, близятся к концу работы по реконструкции водовода «Феодосия — Судак». После ввода данного объекта в эксплуатацию жители Судакского региона гарантированно будут обеспечены водой.

Также до конца ноября текущего года власти рассчитывают завершить капремонт магистральных сетей водоснабжения столицы Крыма, города Симферополя. Это позволит значительно уменьшить потери воды в коммуникациях.

Водовод протяженностью свыше 12 км строится в Евпатории. Продолжается возведение тракта водоподачи на востоке Крыма. Эти работы на данный момент выполнены более чем на 75%. Завершить их рассчитывают к концу 2024 года.

Андрей Пугачев

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