Следователи проверят стихийную свалку в окрестностях Геленджика

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения природоохранного законодательства в окрестностях Геленджика, сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В мае 2022 года в соцсетях распространилась информация о стихийной свалке твердых бытовых и строительных отходов в озере в окрестностях города Геленджика. Свалка привела в итоге к загрязнению и обмелению водоема.

Кроме того, там было обнаружено повышенное содержание опасных веществ. Появилась вероятность загрязнения почвы на земельных участках, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности. При этом никаких мер по исправлению ситуаций не принималось.

Александр Бастрыкин по данным фактам поручил провести процессуальную проверку и доложить о результатах.

Андрей Пугачев

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