В Краснодаре водитель «скорой» спас детей, провалившихся в канализационный люк

В краевой столице водитель машины скорой помощи спас двух детей, который провалились в канализационный люк, сообщает пресс-служба ГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / bsmp_krd Фото: t.me / bsmp_krd

В городские экстренные службы в субботу 28 октября поступил срочный вызов. В Юбилейном микрорайоне Краснодара, на улице Клары Лучко, двое подростков 14 и 11 лет провалились в открытый канализационный люк.

На место происшествия сразу же выехали экстренные службы, среди которых были две бригады скорой помощи.

Водитель одной из машин скорой помощи Роман Миронов, не дожидаясь подмоги, самостоятельно вытащил подростков из канализации с помощью троса, который у него был в машине.

Обоих подростков доставили в больницу с острым отравлением канализационными газами. Как сообщается, угроза их жизням на данный момент отсутствует.

Андрей Пугачев

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