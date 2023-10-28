На Кубани изъяли из оборота ядовитый рис-сырец, растущий у полигона с ТБО

В Краснодарском крае изъяли из оборота растущий у полигона ТБО рыс-сырец с выявленным в нем содержанием свинца и мышьяка. Об этом пишут «Кубанские новости» со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Как сообщает издание, в сентябре текущего года специалисты надзорного ведомства взяли пробы растений риса, которые были выращены у полигона ТБО в Красноармейском районе Кубани. По итогам исследований в пробах было обнаружено превышение показателей тяжелых металлов в рисе.

В управлении подчеркнули, что при допуске в оборот рисовой крупы каждая партия проходит лабораторные исследования по показателям безопасности. В том числе на наличие тяжелых металлов. Ранее превышения норм не выявлялись.

После уборки урожая рис изъяли из оборота. Движение продукции со склада полностью исключено, и угрозы попадания на прилавки такой продукции нет, сообщили в ведомстве. Ведется расследование всех обстоятельств данной ситуации.

Андрей Николаев

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