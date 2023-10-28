Кубанские казаки направили в зону СВО свыше 90 тонн гуманитарных грузов
Кубанские казаки в течение недели направили военнослужащим и добровольцам в зону специальной военной операции свыше 90 т гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Как сообщается, были доставлены медикаменты, продовольствие, посылки и теплая одежда.
В сборе гуманитарных грузов также приняли участие неравнодушные жители, представители добровольческих объединений, воспитанники кадетских корпусов, казачата.
По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, всего с начала проведения операции в зону СВО было отправлено свыше 2,8 тыс. т грузов. На постоянной основе проводятся сборы новой партии.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram