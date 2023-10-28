Кубанские казаки направили в зону СВО свыше 90 тонн гуманитарных грузов

Кубанские казаки в течение недели направили военнослужащим и добровольцам в зону специальной военной операции свыше 90 т гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщается, были доставлены медикаменты, продовольствие, посылки и теплая одежда.

В сборе гуманитарных грузов также приняли участие неравнодушные жители, представители добровольческих объединений, воспитанники кадетских корпусов, казачата.

По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, всего с начала проведения операции в зону СВО было отправлено свыше 2,8 тыс. т грузов. На постоянной основе проводятся сборы новой партии.

Андрей Пугачев

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