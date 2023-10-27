Еще двое подростков из банды Турала задержаны в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге силовики задержали еще двоих молодых людей, которые стали фигурантами дела об «азербайджанской мафии». По нему проходят обвиняемые в нападении на горожан подростки. Ими стали несовершеннолетние 2009 и 2007 годов рождения, в том числе уроженец Таджикистана.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, на данный момент задержано уже 11 человек из так называемой банды Турала, куда входили юноши от 14 до 18 лет, большинство из которых – выходцы из Азербайджана.

На данный момент в отношении восьмерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Юношам вменяют хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК) и возбуждение ненависти и вражды (ч.2 ст. 282 УК). В деле продолжают появляться новые пострадавшие. Установлено, что молодые люди выбирали в качестве своих жертв либо таких же подростков, либо подвыпивших прохожих. Под некоторыми роликами была подпись «азербайджанская мафия».

Драки записывались на видео и после этого выкладывались в соцсети. Основным источником распространения контента был Telegram-канал «Жизнь бродяги», администратор которого, Турал Мамедов, находится до сих пор в розыске, а его родственников подозревают в укрывательстве. Один из задержанных заявил на допросе, что молодой человек призывал нападать на петербуржцев славянской внешности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правоохранители установили личности еще четырех подозреваемых по делу «азербайджанской мафии». Они стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Андрей Кучеров

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