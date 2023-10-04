Самолеты Аэрофлота вновь будут регулярно летать из Петербурга в Египет

Авиакомпания «Аэрофлот» снова будет осуществлять регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

После возобновления авиасообщения первый самолет вылетит в Хургаду 29 октября, а в Шарм-эль-Шейх – 31 октября. Рейсы из Пулково будут осуществляться два раза в неделю (вторник и суббота), пассажиры смогут добраться до курортов на Airbus A330. Вернуться в Петербург можно будет в четверг и воскресенье.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с помощью проекта «Поток» в Пулково намерены сократить время предполетного обслуживания.

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