Reuters: доходы оборонных компаний США растут из-за военных действий на Украине

Американские оборонные подрядчики, в том числе Lockheed Martin и General Dynamics, ожидают роста доходов в ближайшие кварталы из-за заказов на артиллерийские снаряды, ракеты-перехватчики систем Patriot и ожидаемый всплеск заказов на бронетехнику в связи с военными действиями на Украине, утверждает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Агентство сообщает, что в конце 2022 года американские оборонные подрядчики подписали новые контракты на прямые поставки вооружений на Украину и пополнение запасов США для поставок Киеву. Как передает Reuters, Lockheed Martin и General Dynamics представили финансовые результаты, которые оказались лучше, чем ожидалось. Руководители этих компаний ожидают, что к росту спроса в ближайшее время помимо военного конфликта на Украине приведет также война Израиля и «Хамаса», утверждает агентство.

«Мы очень быстро перешли от 14 тыс. (артиллерийских.— “Ъ”) снарядов в месяц к 20 тыс. Мы работаем с опережением графика, чтобы довести этот объем производства до 85 тыс., а то и до 100 тыс. снарядов в месяц»,— сказал Джейсон Эйкен, финансовый директор General Dynamics, 25 октября на встрече с аналитиками с Уолл-стрит. Как сообщает Reuters, выручка производящего бронетехнику подразделения Combat Systems компании General Dynamics выросла почти на 25% год к году.

Компания RTX, производящая ракеты AMRAAM, используемые на Украине, заявила на встрече с аналитиками, что после начала военных действий 24 февраля 2022 года она получила заказы на сумму около $3 млрд на увеличение запасов США для поставок Киеву. На 6% год к году выросли также продажи оборонных систем компанией Northrop Grumman, передает Reuters. Сообщается, что рост связан с увеличением спроса на боеприпасы и ракетные двигатели, используемые в управляемых реактивных системах залпового огня.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».