Министром энергетики и ЖКХ Самарской области назначен Владимир Василенко

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил министром энергетики и ЖКХ региона Владимира Василенко, который до этого занимал должность первого заместителя главы Самары Елены Лапушкиной. Информацию об этом подтвердили в администрации Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Временно исполняющим обязанности министра ЖКХ был Эдуард Гафиятуллин. Он возглавил ведомство после отставки Александра Мордвинова, который получил должность заместителя председателя правительства Самарской области.

Сегодня также стало известно, что министром труда Самарской области назначена Ирина Никишина. После прошедших выборов губернатора Ирина Никишина занимала этот пост с приставкой «врио». Она стала первым переназначенным министром в регионе.

Сабрина Самедова