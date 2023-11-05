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Имени Алиева

Что в Азербайджане названо именем Гейдара Алиева

Аэропорт, трубопровод, мечеть и другие сооружения — в фотогалерее «Ъ».

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Военный институт имени Гейдара Алиева в Баку

Военный институт имени Гейдара Алиева в Баку

Фото: Минобороны Азербайджана

Международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку

Международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева

Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева

Фото: DMITRY LOVETSKY / AP

Поселок Гейдарабад в Нахичеванской автономной республике

Поселок Гейдарабад в Нахичеванской автономной республике

Фото: Turanmahmudov / Wikimedia

Концертный комплекс «Дворец имени Гейдара Алиева» в Баку

Концертный комплекс «Дворец имени Гейдара Алиева» в Баку

Фото: Aziz Karimov / Getty Images

Мечеть Гейдара в Баку

Мечеть Гейдара в Баку

Фото: Aziz Karimov / Pacific Press / LightRocket / Getty Images

Трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан имени Гейдара Алиева

Трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан имени Гейдара Алиева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Проспект Гейдара Алиева в Баку

Проспект Гейдара Алиева в Баку

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева в Баку

Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева в Баку

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

Центр Гейдара Алиева в Баку, построенный по проекту архитектора Захи Хадид

Центр Гейдара Алиева в Баку, построенный по проекту архитектора Захи Хадид

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Военный лицей имени Гейдара Алиева в Баку

Военный лицей имени Гейдара Алиева в Баку

Фото: Минобороны Азербайджана

Конгресс-центр Гейдара Алиева в Габале

Конгресс-центр Гейдара Алиева в Габале

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Музея Гейдара Алиева в Шеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Музея Гейдара Алиева в Шеки

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

Музей Гейдара Алиева в Нахчыване

Музей Гейдара Алиева в Нахчыване

Фото: Правительство города Нахчыван

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Военный институт имени Гейдара Алиева в Баку

Фото: Минобороны Азербайджана

Международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева

Фото: DMITRY LOVETSKY / AP

Поселок Гейдарабад в Нахичеванской автономной республике

Фото: Turanmahmudov / Wikimedia

Концертный комплекс «Дворец имени Гейдара Алиева» в Баку

Фото: Aziz Karimov / Getty Images

Мечеть Гейдара в Баку

Фото: Aziz Karimov / Pacific Press / LightRocket / Getty Images

Трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан имени Гейдара Алиева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Проспект Гейдара Алиева в Баку

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева в Баку

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

Центр Гейдара Алиева в Баку, построенный по проекту архитектора Захи Хадид

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Военный лицей имени Гейдара Алиева в Баку

Фото: Минобороны Азербайджана

Конгресс-центр Гейдара Алиева в Габале

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Музея Гейдара Алиева в Шеки

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

Музей Гейдара Алиева в Нахчыване

Фото: Правительство города Нахчыван

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