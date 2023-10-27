Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко получил 6,5 года колонии за махинации при строительстве
Первомайский районный суд Владивостока приговорил бывшего кандидата на пост главы Приморского края предпринимателя Андрея Ищенко, едва не победившего на выборах шестилетней давности, к шести с половиной годам колонии общего режима. Наказание назначено с учетом обвинительного приговора по первому уголовному делу Андрея Ищенко. В итоге в местах лишения свободы предприниматель должен провести на полгода дольше.
Фото: страница Андрея Ищенко в соцсети
Предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).
По версии следствия, глава ООО «СК СЗ "Аврора-Строй"» заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в том же доме по улице Сафонова во Владивостоке. «Однако в соответствии с технической документацией объекта строительства помещения фактически являются нежилыми, для проживания не пригодны и не предназначены. Таким образом, обвиняемый ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки»,— сообщало надзорное ведомство.
На стадии следствия Андрей Ищенко полностью признал свою вину, и первоначально дело было назначено к слушанию в особом порядке — без исследования доказательств. Однако в конце сентября райсуд удовлетворил ходатайство гособвинителя о рассмотрении материалов второго уголовного дела в отношении Андрея Ищенко в общем порядке. В прокуратуре Приморья необходимость рассмотрения дела в общем порядке «Ъ» объяснили «процессуальным нюансом», не вдаваясь в подробности. Уже в ходе судебного процесса Андрей Ищенко изменил свою позицию и стал настаивать на невиновности.
«Приговор будем обжаловать»,— кратко прокомментировал решение Первомайского райсуда адвокат Ищенко Иван Колобов.
В августе Первомайский райсуд признал Андрея Ищенко виновным в мошенничестве при строительстве того же жилого дома по улице Сафонова в столице Приморья и нанесении ущерба обманутым дольщикам на сумму свыше 380 млн руб. Предприниматель был приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб.
В сентябре 2018 года Андрей Ищенко, являясь тогда депутатом регионального парламента, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. В итоге результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.