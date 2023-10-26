Главные новости за 26 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о террористическом акте в отношении курьера, который доставил торт и виски с ядом на банкет выпускников военного авиационного училища в Армавире. Ранее источники в силовых ведомствах подтвердили «Ъ-Кубань», что доставленные летчикам Армавира торт и виски были отравлены. Всего на банкете находилось более 70 человек.

В краснодарских школах не будут праздновать Хэллоуин. Об этом говорят учителя, отмечая, что в целом ни родители, ни дети не против его отмечать.

В мэрии Краснодара сообщили, что в электронные дневники городских школ разослали сообщения с призывом не праздновать Хэллоуин, назвав это «обычной просветительской работой».

Блогер-сыроед Максим Лютый, проходящий по делу о смерти собственного сына от истощения, признался, что употребляет мясо «и другие продукты», находясь в СИЗО.

Компания «Инвест проект», связанная с Александром Ткачевым, получила 50% доли в УК ООО «Искусство развлечений», занимающегося проектом казино на месте недостроенного санатория «Фортуна» в Крыму.

Водителя, по вине которого в Каневском районе погибла половина семьи туристов, осудили на 10 лет. Однако отбывать их он будет в колонии-поселении.

Дома приемной семьи Дани Милохина, расположенные в Анапе, могут признать опасными для живущих там детей. Приемный отец тиктокера также рассказал о суде по сносу домов, который прошел 26 октября. По его словам, судья хотела вынести решение не в пользу администрации.

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