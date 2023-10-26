Виновника ДТП с двумя погибшими туристами в Каневском районе осудили на 10 лет

Водителя, по вине которого погибла половина семьи туристов, осудили на 10 лет. Отбывать срок он будет в колонии-поселении, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Вечером 6 августа 2022 года на дороге «Краснодар — Ейск» водитель «Опель Вектра» ехал в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хендэ Акцент». В нем ехала семья, возвращавшаяся из отпуска на море. В результате ДТП водитель — жительница Ростова-на-Дону — и ее сын получили серьезные травмы. Сожитель женщины и его сын погибли.

На водителя «Опель Вектра» завели уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Каневской районный суд назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии-поселении. Он подал жалобу на приговор, но апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор был оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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