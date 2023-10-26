В мэрии Краснодара прокомментировали призыв отказаться от Хэллоуина в школах

В электронные дневники краснодарских школ разослали сообщения с призывом не праздновать Хэллоуин. В пресс-службе администрации города «Ъ-Кубань» сообщили, что это «обычная просветительская работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

«В электронные дневники школьников был направлен просветительский сюжет телеканала "Краснодар" с комментарием протоиерея Александра Игнатова. Священник напомнил, что на 31 октября выпадает православный праздник День апостола и евангелиста Луки. Это обычная просветительская работа»,— объяснила замдиректора департамента образования администрации Краснодара Наталья Полякова.

Госпожа Полякова отметила также, что воспитательная работа в школах Краснодара строится в соответствии с целями и задачами, сформулированными в рабочей программе воспитания, которая утверждена в каждой школе. Мероприятия, связанные с празднованием Хэллоуина, в школах не планировались.

О том, что в школах не собираются праздновать Хэллоуин, «Ъ-Кубань» ранее рассказала учительница одной из гимназий города. Педагог при этом отметила, что родители и дети в целом не против праздника.

Вячеслав Рыжков

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