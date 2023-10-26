Дома приемной семьи Дани Милохина в Анапе могут признать опасными для детей

Дома приемной семьи Дани Милохина, расположенные в Анапе, могут признать опасными для живущих там детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приемного отца блогера Дмитрия Тюленева, воспитывающего 10 приемных и родных детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

По его словам, мэрия Анапы заявила в иске, что здания находятся в водоохранной зоне, и подала ходатайство о проведении экспертизы. Возражение с доказательствами суд отклонил. Сейчас отец блогера рассматривает возможность подать его снова, но уже другому судье.

Дмитрий Тюленев рассказал, что, по мнению администрации курорта, дома несут угрозу жизни и здоровью детям. Речь идет о нежилом здании, в котором был магазин одежды, и о родительском доме, в котором проживает четверо детей. При этом изначально в иске шла речь только о нарушении градостроительной нормы.

«Нас регулярно проверяют органы опеки, если бы у нас были несоответствующие жилые условия, нам бы вообще никто не дал детей… В прокуратуру я буду обращаться однозначно»,— отметил Дмитрий Тюленев.

Мужчина также написал заявление с целью выяснить, кто именно подал жалобу, из-за которой начались разборки. Однако эта информация не раскрывается из-за защиты личных данных. По словам Тюленева, проведение и результаты экспертизы остановят дело на три-четыре месяца.

В конце сентября приемный отец Милохина рассказал в видеообращении о требованиях мэрии Анапы снести два дома семьи. Он отметил, что был закрыт магазин, который якобы является единственным источником доходов семьи.

В мэрии утверждают, что жилой дом построен с нарушениями. Две хозпостройки, которые также хотят снести, по заявлению властей, находятся на участке, где ведение коммерческой деятельности не предусмотрено. Власти Анапы также считают, что собственник самовольно занял территорию общего пользования в 71 кв. м. В середине октября городские власти уточнили исковые требования о сносе самовольной постройки приемной семьи блогера, изменив статус двух хозпостроек на нежилое здание и дом.

Суд должен был пройти 25 сентября. Однако заседание отложили на 16 октября «из-за неявки привлеченного лица, который не пришел к назначенному времени, так как находился в больнице». В назначенную дату заседание тоже перенесли, поскольку в мэрии Анапы предъявили уточнение исковых требований. Его нужно было направить в том числе соседке семьи, на меже с которой установлен дом. Но женщина не могла получить документ, поскольку он был зарегистрирован в день суда.

Татьяна Ручкина

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