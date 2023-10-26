Приемный отец Милохина рассказал, как прошел суд о сносе его дома в Анапе

В Анапе прошел суд по делу о сносе дома приемных родителей блогера Дани Милохина. Отец тиктокера Дмитрий Тюленев заявил, что судья была готова вынести решение не в пользу администрации, пишет kuban.aif.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным издания, дом, который администрация Анапы потребовала снести, был построен еще в 40-х годах. Когда семья стала выяснять, как он был зарегистрирован столько лет назад, оказалось, что «никакой охранной зоны там не было».

«Все началось с того, что мы предоставили возражение на иск. Оно было принято, однако судья не стала разбираться, и приняла ходатайство мэрии о назначении экспертизы. Можно было бы вызвать представителя водоканала, раз они не верят нашим бумагам по поводу отсутствия водоохранной зоны, где стоят дома», – рассказал изданию приемный отец блогера.

Представитель администрации, как утверждает ответчик, якобы увидел, что судья собирается вынести решение не в пользу мэрии, и заявил, что дома несут угрозу жизни и здоровью детей, там проживают многодетные семьи. После этого, по словам Дмитрия Тюленева, судья приняла решение удовлетворить ходатайство и закрыть заседание. В ответ на это ответчик возразил, что при оформлении прав на приемных детей у семьи регулярно проверяли жилищные условия.

Мэрия Анапы требует снести дом, где живет семья с многодетными детьми, и нежилое здание, которое использовалось, как магазин одежды. Мотивируют это тем, что жилой дом построен с нарушениями, а здание находится на участке, где ведение коммерческой деятельности не предусмотрено. Власти курорта считают также, что господин Тюленев занял территорию общего пользования в 71 кв. м. По словам приемного отца Дани Милохина, мэрия в иске утверждает, что здания также находятся в водоохранной зоне и несут угрозу жизни и здоровью детей.

Вячеслав Рыжков

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