Структуры экс-главы Кубани Ткачева приобрели активы застройщика казино в Крыму

Компания «Инвест проект» получила 50% доли в УК ООО «Искусство развлечений», занимающегося проектом казино на месте недостроенного санатория «Фортуна» в Крыму. По данным «Картотека.ру», Инвест проектом владеет Андрей Скок, которого СМИ связывают с управлением активами бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева.

Согласно данным системы, ООО «Инвест-проект» было зарегистрировано в 2022 году в Краснодаре. Деятельность холдинговых компаний является основной для предприятия. Данные о финансовой деятельности предприятия не представлены.

О возможном строительстве казино в Крыму стало известно еще в 2019 году. Тогда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорный кластер «Золотой берег». В минфине Крыма заявили, что под строительство предусмотрен участок площадью 15 га в районе поселка Кацивели.

Ранее стало известно, что с поста генерального директора «Мантера Групп» ушел экс-замгубернатора Кубани Джамбулат Хатуов. До него должность занимал Роман Баталов, которого называют зятем бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

Анастасия Донскова

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