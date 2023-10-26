Обвиняемый в смерти сына блогер-сыроед Лютый признался в употреблении мяса

Приверженец идей нетрадиционного питания Максим Лютый, которого судят за гибель его новорожденного сына, утверждает, что никого не ограничивает в еде и сам ест все продукты, включая мясо. В марте этого года мальчик, названный Космосом, умер в одной из больниц Сочи от полиорганной недостаточности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Максима Лютого Фото: Соцсети Максима Лютого

Смерть ребенка Максим Лютый объясняет своей родительской неопытностью и неблагоприятным стечением обстоятельств, сообщил «Ъ» адвокат подсудимого Алексей Аванесян. По версии следствия, Максим Лютый обливал новорожденного холодной водой и запрещал сожительнице кормить его. Адвокат Алексей Аванесян пояснил «Ъ», что в ходе расследования ни мать ребенка — Оксана Миронова, ни другие свидетели не подтвердили, что Максим Лютый обливал ребенка водой и запрещал его кормить. «Это версия следствия, основанная на заключении экспертизы»,— считает защитник.

Болезнь сына блогер объясняет попавшей в организм новорожденного инфекцией. Максим Лютый заявил журналистам перед процессом, что в будущем хотел бы иметь детей.

В феврале нынешнего года Оксана Миронова, сожительница Максима Лютого, родила в домашних условиях ребенка. Она не обратилась затем в детскую поликлинику для постановки мальчика на учет и не зарегистрировала его в ЗАГСе. Ребенок, по словам его отца, родился недоношенным, 4 марта состояние мальчика ухудшилось, 8 марта он умер. В сентябре текущего года Оксану Миронову приговорили к двум годам исправительных работ за невыполнение родительских обязанностей и оставление в опасности.

Анна Перова, Краснодар