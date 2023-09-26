Сожительница сыроеда Лютого осуждена на два года по делу о смерти новорожденного

Мировой суд в Лазаревском районе Сочи приговорил к двум годам исправительных работ жительницу Санкт-Петербурга Оксану Миронову, которая признана причастной к смерти своего новорожденного ребенка, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Отец ребенка, петербургский блогер Максим Лютый, проповедующий идеи сыроедения и питания солнечной энергией, устраивал новорожденному дни голодания и обливал его холодной водой, в результате младенец скончался от истощения и пневмонии. Дело в отношении отца ребенка еще расследуется, он обвиняется в истязании младенца (ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Как стало известно следствию, Максим Лютый и Оксана Миронова жили на съемной квартире в поселке Вардане Лазаревского района Сочи, мужчина вел занятия в клубе «Живой человек». Когда у его сожительницы начались роды, она не стала вызывать врача, родившийся ребенок не был зарегистрирован в ЗАГСе и не был поставлен на учет в детской поликлинике. Спустя месяц состояние здоровья младенца ухудшилось, но родители не сразу обратились за медицинской помощью. В итоге Максим Лютый и Оксана Миронова все же решили отвезти сына в больницу, но ребенок умер по дороге.

Мать ребенка признана виновной в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) и неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). Суд установил, что женщина не препятствовала своему сожителю в истязании новорожденного. На суде Оксана Миронова полностью признала вину и раскаялась.

Анна Перова, Краснодар