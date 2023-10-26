Главные новости к утру 26 октября

Совет безопасности ООН не принял новый проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Против проголосовали США и Великобритания. На голосование в Совбезе ООН также был представлен проект резолюции США. Россия и Китай его заблокировали.

Минцифры и представители «Хедхантера» обсуждают идею учредить единый центр сертификации IT-специалистов на базе площадки hh.ru.

В американском Льюистоне (штат Мэн) произошла стрельба, погибли 22 человека, пострадали примерно 50–60. Стрельба произошла в трех местах — в ресторане, магазине и боулинге. Полиция предполагает, что стрелков может быть два.

За первые два дня текущей недели активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, сократились на 5,3 т, до 2691,88 т. Это близко к минимуму с февраля 2020 года.

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» объявил о проведении IPO на Московской бирже в декабре текущего года. Размер размещения может составить от 1 млрд до 1,5 млрд руб.

Входящая в АФК «Система» крупная российская сеть клиник «Медси» зарегистрировала первую «дочку» по оказанию медуслуг в Киргизии. Компания планирует выход и в Казахстан.

В 2024 году власти могут распространить акцизы на весь производимый в России спирт, включая медицинский, чтобы решить проблему теневого рынка. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Доппоступления в бюджет за счет этой меры предположительно составят от 15 млрд до 20 млрд руб.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».