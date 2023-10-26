Главные анонсы 26 октября

Госдума соберется на пленарное заседание. Депутаты могут рассмотреть в первом чтении законопроекты о бюджетах Фонда пенсионного и социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на предстоящий трехлетний период.

В Бишкеке премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях советов глав правительств СНГ и ШОС.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, осужденных на 19 и 18 лет колонии строгого режима за хищение 11 млрд руб.

Мособлсуд рассмотрит апелляционные жалобы на 22-летний приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам дела об организации двух убийств и одного покушения.

235-й гарнизонный военный суд огласит приговор бывшему сотруднику ФСБ Дмитрию Сенину за посредничество в даче взятки бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Гособвинитель в ходе прений сторон запросил для него 11 лет колонии строгого режима.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит обоснованность заявления столичной ИФНС №14 о признании банкротом социолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом иностранным агентом).

Арбитражный суд Москвы проведет проверку обоснованности заявления подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит», требующего признать банкротом швейцарский банк Credit Suisse в лице его правопреемника UBS AG, крупнейшего банка Швейцарии.

В Москве пройдет заседание исполкома Российского футбольного союза.

В Нью-Йорке пройдет заседание Генеральной ассамблеи ООН. Запланировано рассмотрение доклада Международного суда ООН. Генассамблея также проведет специальную чрезвычайную сессию относительно «серьезной ситуации» в Палестине.

В Вашингтоне пройдет визит министра иностранных дел Китая Ван И. Запланированы переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В Брюсселе пройдет встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

В Польше пройдут тактические маневры вооруженных сил Польши «Зубр-23».

В Японии автомобильный концерн Toyota Motor возобновит работу своих расположенных на территории страны предприятий, которые остановили деятельность после взрыва 16 октября на заводе, поставляющем комплектующие.

В Москве состоится вечер писем политзаключенным в центральном офисе партии «Яблоко».