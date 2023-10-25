За долгом города пришел следователь

Нижегородский заказчик строительства метро ГУММиД инициировал возбуждение уголовного дела о мошенничестве, касающегося затрат на строительство станции метро «Стрелка» в 2018 году. Ранее муниципальное учреждение проиграло два громких спора — с бюджета Нижнего Новгорода арбитражные суды решили взыскать 628 млн руб. основного долга за «Стрелку» и 145 млн руб. процентов в пользу обанкротившегося ООО ПБ «Инженер». В рамках начавшегося расследования в городском департаменте финансов следователь изъял исполнительный лист по основному долгу, наложив арест на исполнение судебного решения. ГУММиД, наконец, разблокировали расчетный счет. Заказчик метро и городская администрация с помощью сотрудников Следственного комитета пока избавились от необходимости платить. Реакция на эти события взыскателя бюджетных денег «Инженера», за которым стоит банк «Пересвет», пока неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спустя пять лет после открытия «Стрелки» следствие решило проверить затраты на ее строительство

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Спустя пять лет после открытия «Стрелки» следствие решило проверить затраты на ее строительство

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», в следственном управлении СК по Нижегородской области недавно возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества в отношении ГУММиД Нижнего Новгорода. Соответствующее заявление ранее подал гендиректор муниципального стройзаказчика Андрей Левдиков, попросивший, чтобы Следственный комитет разобрался в старой истории с долгами за строительство станции метро «Стрелка», которые до сих пор не давали нормально работать учреждению. Последний раз расчетный счет ГУММиД был заблокирован летом в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Учреждение, отвечающее за финансирование продления метрополитена до Сенной площади, могло перечислять только зарплату своим работникам и налоговые платежи, другие расходные операции были невозможны.

Как ранее неоднократно писал «Ъ-Приволжье», судебная история с долгами началась после сдачи «Стрелки» в эксплуатацию в 2018 году — станция была построена к чемпионату мира по футболу, этап которого проходил в Нижнем Новгороде.

После долгих споров право требования с нижегородского заказчика 628 млн руб. получило обанкротившееся ООО ПБ «Инженер» — в арбитражных судах общество доказало, что при строительстве станции на Стрелке были выполнены необходимые дополнительные работы, не учтенные в проекте.

ГУММиД как заказчик метростроя не соглашался и считал, что компания нарисовала фиктивные затраты, однако проведенная строительная экспертиза убедила нижегородских судей в правоте банкрота. Оплачивать крупный долг из городского бюджета ГУММиД не хотел и неоднократно добивался в суде полугодовых отсрочек его уплаты. Когда они заканчивались, у заказчика департамент финансов блокировал его счета, а за долгое время неисполнения судебного решения набежали штрафные проценты. В результате вдобавок к основному долгу конкурсный управляющий «Инженера» получил судебное решение о взыскании еще 145,7 млн руб. процентов и привлек администрацию Нижнего Новгорода к субсидиарной ответственности по долгам муниципального учреждения.

В мэрию от взыскателя уже пришел исполнительный лист по основному долгу.

В рамках начавшегося уголовного расследования следователь произвел выемку в департаменте финансов Нижнего Новгорода и изъял этот исполнительный лист по постановлению Московского райсуда, санкционирующего оперативно-следственные мероприятия областного управления СК. По словам близких к мэрии собеседников «Ъ-Приволжье», вероятно, следствие наложило обеспечительный арест на выплату долга и намерено заново разобраться с затратами строителей станции «Стрелка»: выполнялись ли оплаченные допработы в реальности или они все-таки были только на бумаге.

Оперативно получить комментарии по этому поводу от нижегородского СУ СК не удалось.

Кроме того, что город пока не должен платить старый долг, изъятие исполнительного листа на 628 млн руб. позволило разблокировать счета ГУММиД, стабилизировав его финансовые операции. Близкий к следствию собеседник заметил, что по уголовному делу следователем была назначена экспертиза, которая должна прояснить вопрос с основанием возникновения долга.

В ООО ПБ «Инженер», которое ждало денег от Нижнего Новгорода, знают о выемке исполнительного листа, но пообещали позже прокомментировать этот неприятный для них факт. Пытаясь получить сотни миллионов, конкурсный управляющий банкрота действует в интересах кредиторов, крупнейшим из которых является АКБ «Пересвет». Наряду с бюджетом этот банк финансировал стройку метростанции и перегонных тоннелей. Любопытно, что ранее «Пересвет» принадлежал Русской православной церкви и в 2019 году выдал строителям «Стрелки» щедрую банковскую гарантию объемом в 3 млрд руб., хотя его уставный капитал был в разы меньше (по правилам размер рисков не может превышать 25% собственных средств банка).

После санации банк «Пересвет» в конце 2021 года перешел под контроль нефтяной компании «Роснефть».

Роман Кряжев