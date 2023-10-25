«Движение первых» создало около тысячи ячеек в Татарстане

Татарстанское отделение «Движение первых» создало около 1 тыс. первичных ячеек (клубов) в регионе. Об этом «Ъ-Казань» сообщил региональный лидер движения Тимур Сулейманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Каждый день появляются новые. Две недели назад было 729. Сейчас их около тысячи»,— сказал он.

По словам господина Сулейманова, деятельностью движения уже охватили порядка 40 тыс. детей и молодежи в республике. При этом он не стал называть, сколько человек в Татарстане стали непосредственными членами этого движения, то есть которые «прошли посвящение и получили значок "Движения первых"». «В каждом районе примерно 100–150 детей таких»,— лишь отметил он.

Как сообщал «Ъ-Казань», отделение «Движения первых» (аналог советской пионерии, созданный по предложению президента РФ Владимира Путина) появилось в Татарстане в начале 2023 года. Его возглавил экс-министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов, который получил статус помощника главы региона. Под резиденцию республиканского отделения «Движения первых» власти республики отдали двухэтажное здание на улице Островского в центре Казани, где ранее находился Минздрав Татарстана.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"