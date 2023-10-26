Банк пошел на торги

Сбербанк выставил на продажу офисное здание в Екатеринбурге на улице Гоголя. На торгах объект продают за 910 млн руб. По данным банка, они решили оптимизировать площади, после переезда более полутора тысяч сотрудников в другой офис. По мнению экспертов, объект может приобрести другой банк или крупная компания, а на продажу уйдет несколько месяцев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торги по продаже офиса банка назначены на 22 ноября

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Торги по продаже офиса банка назначены на 22 ноября

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Здание Сбербанка в центре Екатеринбурга на ул. Гоголя, 44 выставили на торги за 910 млн руб. Как указано на площадке аукциона Торги.ру, к продаже предлагают 11-этажное административное здание площадью 16,5 тыс. кв.м с объектами торговли и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой на 136 машино-мест. Торги пройдут 22 ноября — аукцион объявлен на повышение, заявки принимают до 20 ноября.

В пресс-службе Уральского Сбербанка «Ъ-Урал» продажу объекта объяснили тем, что сотрудники переехали в другой офис. «В декабре прошлого года Сбер открыл в Екатеринбурге современный технохаб площадью 27 тысяч квадратных метров. В новый комфортный офис из здания на Гоголя и других помещений переехали более полутора тысяч человек. Сейчас мы рассматриваем варианты оптимизации неиспользуемых площадей»,— прокомментировали в банке. Его сотрудники переехали в бизнес-центр Neboplaza на улице Розы Люксембург (недалеко от продаваемого здания). В конце прошлого года заявлялось, что банк запустил первый в России технологический хаб для IT-специалистов.

О том, будет ли банк арендовать для себя часть помещений на ул. Гоголя у нового собственника, в пресс-службе не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание, которое выставили на продажу

Фото: Торги.ру Здание, которое выставили на продажу

Фото: Торги.ру

По мнению аналитика Уральской палаты недвижимости (УПН) Константина Октаева, потенциальным покупателем объекта может выступить крупный банк либо иная крупная компания, которая будет использовать объект для собственной эксплуатации. «Распродавать такой объект в нарезку нецелесообразно. Сроки продажи могут начинаться от нескольких месяцев»,— отметил он.

Это не первый крупный объект в городе, продаваемый банками в этом году. Так, в мае стало известно, что Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сменил юридический адрес головного офиса, и штаб-квартира банка официально переехала с ул. Сакко и Ванцетти в бизнес-центре «Саммит». Площадь здания на ул. Сакко и Ванцетти достигает почти 8 тыс. кв.м. В офисах работали около 1 тыс. человек. Уже тогда в банке заявляли, что на покупку 13-этажного объекта есть интересанты, но раскрывать их не стали. На встрече с журналистами 24 октября и.о. президента УБРиР Алексей Долгов рассказал, что банк продает здание, сумма сделки не раскрывается. В этом же году, компания «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА) за 275 млн руб. выкупила здание бывшего головного офиса ликвидированного банка «Нейва» в Екатеринбурге.

Участники рынка отмечают, что в Екатеринбурге наблюдается нехватка качественных офисных объектов. «Уровень загрузки качественных офисных площадей приближен к 100%. При этом пополнения рынка бизнес-центров в ближайшей перспективе не прогнозируется»,— прокомментировал «Ъ-Урал» Константин Октаев.

Мария Игнатова