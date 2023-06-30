Новые владельцы бывшего головного офиса банка «Нейва» в Екатеринбурге рассказали, что с ним сделают

Компания «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА) прокомментировала покупку здания бывшего головного офиса ликвидированного банка «Нейва» (Чапаева, 3а, Екатеринбург). Здание перейдет в пользование новым владельцам во второй половине июля, тогда же начнется подготовка документации. В существующем предварительном проекте предусмотрен ремонт здания с сохранением внешнего облика и его элементов, обновление инженерных сетей и коммуникаций, улучшение инфраструктуры здания и прилегающей территории.

«Объект находится в сфере интересов холдинга и закрывает "неудовлетворенный спрос" арендаторов: на сегодняшний день в городе крайне мало современных зданий в центре города площадью свыше 2 тыс. кв. м., при этом запрос на такие площади есть. Мы ожидаем, что после необходимого ремонта и адаптации здания под современные требования коммерческой недвижимости (здание построено в 2010 году) ДДА сможет предложить арендаторам крайне интересный объект со статусным расположением»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Напомним, стоимость приобретения здания «Нейвы» составила более 275 млн руб. Договор был заключен 28 июня. Здание банк пытался продать с 2020 года, объясняя это желанием переехать на арендуемые площади. Сначала его выставляли за 413 млн руб., позже стоимость была снижена до 360 млн руб. В декабре 2022 года здание «Нейвы» в третий раз выставили на продажу уже за 275 млн руб.

Банк России отозвал лицензию «Нейвы» в апреле 2021 года. Регулятор заявил, что до этого неоднократно применял к уральскому банку меры, в том числе вводил ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Клиентами банка «Нейва» были около 30 тыс. физлиц и 7 тыс. юрлиц. Совокупный объем средств, направленных на расчеты с кредиторами, превысил 6,85 млрд руб.

Диана Сунагатуллина

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