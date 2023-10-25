CORE.XP: 71% сотрудников московских офисов хотели бы работать в гибридном формате

Гибридный формат работы остается практически недоступным для сотрудников московских офисов, заявила директор по работе с ключевыми клиентами отдела услуг корпоративным клиентам CORE.XP Екатерина Чичек на HR-форуме, организованном «Ъ». Согласно опросу, который провели аналитики CORE.XP, 87% респондентов работают из офиса на постоянной основе, при этом 71% сотрудников хотели бы работать в гибридном формате.

По словам госпожи Чичек, среди основных преимуществ работы из офиса респонденты отмечают личный контакт с коллегами, более высокую эффективность и повышенную мотивацию к работе. Удаленный формат работы предпочитают из-за экономии времени на дорогу и для достижения баланса в работе и личной жизни.

Согласно исследованию CBRE, 38% сотрудников в мире работают из офиса на ежедневной основе, 43% бывают в офисе три-четыре дня в неделю. Больше всего сотрудников, постоянно работающих из офиса, находятся в Японии (61%) и Италии (59%). В Китае, Индии и Дании наиболее популярным форматом является работа в офисе три-четыре дня в неделю.

Как ранее писал «Ъ», гибридный формат работы оказался на втором месте в рейтинге самых важных трендов на рынке труда в РФ. Главной тенденцией, согласно совместному исследованию hh.ru и консалтинговой компании «Яков и партнеры», стала необходимость внедрять непрерывное обучение. В топ-5 также вошли увеличение числа внештатных сотрудников и старение населения.