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Коммерсантъ FM
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Россияне заинтересовались инвестициями в себя

Мониторинг рынка труда

До 2030 года необходимость внедрять непрерывное обучение будет одной из тенденций на рынке труда в РФ. Так считает большинство из 1,5 тыс. россиян трудоспособного возраста, принявших участие в совместном исследовании hh.ru и консалтинговой компании «Яков и партнеры»,— 76% респондентов. На втором месте в рейтинге важных трендов оказались гибридный формат работы (71%) и прирост требований к условиям труда со стороны соискателей (69%). В топ-5 также вошли увеличение числа внештатных сотрудников (62%) и старение населения (60%).

Говоря о группах навыков, требующих переобучения, почти треть (31%) респондентов отметили универсальные hard skills, или «жесткие» навыки, как иностранные языки, ПО, математика. На втором месте — профессиональные hard skills, необходимые для конкретных профессий (например, инженерия или геология). На третьем (21%) — soft skills, то есть умение общаться, ставить цели, презентовать продукты и услуги. Метанавыки, то есть стрессоустойчивость, осознанность, уверенность в себе, в приоритете у 21% опрошенных.

Чаще всего сотрудники предпочитают переобучение тому, что они уже и так активно используют в своей работе. Так, универсальные hard skills чаще других хотели бы обновить специалисты маркетинговых (36%) и финансовых (35%) подразделений. Профессиональные hard skills на первом месте у сотрудников производственных подразделений (34%), их также ценят сотрудники технических и логистических служб (по 30%). Чаще других хотят переобучаться soft skills подразделения по работе с персоналом (24%), администраторы (23%) и продажники (23%). Метанавыки же оказались на первом месте только у сотрудников подразделений по работе с персоналом (26%).

Почти половина (47%) респондентов считают, что в первую очередь переобучение необходимо высококвалифицированным специалистам,— для неквалифицированных потребность в нем видят лишь 27% опрошенных. При этом, несмотря на открытость россиян к обучению в целом (96% соискателей говорят, что уже обучаются и развивают свои навыки), лишь 15% готовы делать это полностью самостоятельно — большинство ожидает поддержки работодателей. Впрочем, на фоне дефицита кадров компании и сами не снижают расходы на корпоративное образование даже в нынешний кризис и используют его как способ привлекать и удерживать сотрудников (см. “Ъ” от 29 мая).

Анастасия Мануйлова

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