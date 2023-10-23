В проект на базе Новоялтинского месторождения под Орлом могут вложить 150 млрд

В правительстве Орловской области рассказали о предполагаемых параметрах проекта на базе Новоялтинского железорудного месторождения. Производственные мощности по переработке железной руды могут составить до 5 млн т в год, производство высококачественных специализированных сталей — до 250 тыс. т в год, количество рабочих мест — около 3,5 тыс., общий объем инвестиций — около 150 млрд руб. Проект, как и сообщалось ранее, планируется реализовать в рамках научно-производственного кластера «Спецстали с заданными свойствами» в сферах металлургии и машиностроения на территориях Орловской области и Чеченской Республики (ЧР). Строительство горно-металлургического комбината предусматривается на базе Новоялтинской залежи железной руды в Орловской области, а высокотехнологичного машиностроительного кластера — на территории ЧР.

Недавно стало известно, что правительство РФ начало готовить Новоялтинское месторождение железных руд в Орловской области к аукциону. Согласно специальным условиям аукциона, которые правительство распорядилось установить, лицензию на разведку и добычу на этом участке недр сможет получить только компания из ЧР, имеющая с ним и с Орловской областью соглашение о взаимодействии или инвестициях не менее чем на 1 млрд руб. В облправительстве сообщили, что список потенциальных инвесторов пока находится в проработке, в связи с чем раскрытие информации о нем чиновники считают преждевременным. Сам аукцион, по их данным, может состояться до конца 2023 года.

Знакомый с ситуацией источник рассказывал «Ъ-Черноземье», что ЧР давно интересовалась месторождением, но стоимость была слишком высока. Однако летом разовый платеж за пользование недрами Новоялтинского месторождения снизился с 3,5 млрд руб. до 600 млн руб., сообщали в правительстве региона со ссылкой на главу Минприроды России Александра Козлова. Это связано с изменением на федеральном уровне методики расчета разового платежа за пользование недрами. Новые поправки также устанавливают возможность предоставления права пользования недрами единственному участнику аукциона.

Подробнее о спецусловиях планирующегося аукциона — в публикации «Ъ-Черноземье» «За Чечней не заржавеет».

Мария Старикова