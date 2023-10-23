hh.ru: доля россиян, которым не хватает зарплаты на основные нужды, за два года выросла с 25% до 45%

45% россиян не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, следует из опроса онлайн-рекрутинга hh.ru. Еще у 36% респондентов зарплата с трудом покрывает основные нужды. В 2021 году тех, кому зарплаты не хватало и едва хватало, было 25% и 39% соответственно.

Опрос проводился 2–13 октября среди 4934 российских работников и соискателей. Результаты приводит РБК.

20% респондентов сказали, что зарплата позволяет покупать им все необходимое. В 2021 году таких было 36%. Недовольные зарплатой участники опроса сообщили, сколько им не хватает, чтобы покрыть нужды. 56% респондентов оценили сумму в более 20 тыс. руб., 23% — до 20 тыс. руб., 21% — в 15 тыс. руб.

Чаще всего о том, что им хватает зарплаты, говорили в Москве (26%), Томской области (24%), Татарстане и Приморском крае (по 23%).

Октябрьский обзор Банка России фиксирует фронтальное ухудшение оценок обеспеченности компаний РФ работниками во всех отраслях — показатель достиг минимума с начала наблюдений в 2020 году. Происходящее может быть следствием обнаруженного ЦМАКП в октябрьском макрообзоре торможения роста реальных зарплат.

Подробнее о дефиците кадров и торможении реального роста зарплат — в материале «Ъ» «Дефицит рабочих рук компенсируют только надежды».

Леонид Уварчев