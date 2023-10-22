«В России не принято бежать к психологу по каждому поводу»

Goldman Sachs научит сотрудников оказывать первую психологическую помощь. Речь идет о специальных психологических тренингах для работников банка, которые проведут совместно со специалистами, пишет издание Fortune. Американский инвестиционный гигант рассчитывает обучить таким образом 1 тыс. сотрудников уже к 2024-му. Они получат сертификат, который нужно будет обновлять каждые три года. Саму программу Goldman Sachs запустил еще в 2019-м, но за все время к ней подключились только несколько сотен человек из штата банка по всему миру. Теперь же, по данным издания, в компании обеспокоены общим психологическим климатом на Уолл-Стрит и намерены активнее заняться здоровьем работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

“Ъ FM” решил узнать, как главы российских банков и инвестиционных компаний заботятся о психологическом состоянии коллектива.

Зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь: «Менталитет американцев и россиян сильно отличается. Все-таки у нас пока не принято бежать к психологу абсолютно по каждому поводу. В то же время общение с друзьями весьма распространено, поэтому мы делаем все для того, чтобы в нашем коллективе сохранялась дружеская атмосфера. Мы для этого проводим мероприятия, ходим вместе на выставки, устраиваем какие-то совместные выезды. Мы считаем, что в банке люди должны заниматься именно банковским бизнесом и не искать в себе таланта психолога. Не думаю, что в России когда-то к этому придут, если это не будет утверждено на законодательном уровне. Все-таки для этого есть специальные клиники, медицинские учреждения. Наши сотрудники находятся, как правило, в нормальном психологическом состоянии. В случае, если что-то случается, они могут выйти из этого сами, переживают те или иные обстоятельства весьма стойко и нормально». Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Любой бизнес сейчас понимает, что главный капитал — человеческий. И инвестбанковское направление здесь не исключение. Если говорить про крупные компании, то уровень стресса крайне высокий, потому что работа подразумевает достаточно большие потери, планы для сейлзов, которые должны строго выполняться. Все это приводит к дестабилизации психики, выгоранию, в конечном счете к убыткам для компании. Наша организации не такая крупная, в ней не предусмотрено штатных психологов, тем не менее мы можем персонально работать с нашими коллегами, сотрудниками, заранее понимать, что где-то палка перегибается, и просто не допускать, когда уже психологическая помощь неизбежна». Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев: «У нас точно в службе HR есть специалисты-психологи. Но мы, конечно, еще не дошли до того, чтобы обучать всех сотрудников такой взаимопомощи и выдавать им сертификаты. Психология — это очень серьезная вещь. Специалисты учатся очень долго. Но какие-то курсы, например, оказания первой помощи, как в медицине, это интересный опыт, и мы обязательно его изучим. Вместе с тем мы привлекаем и тренеров, и психологов для того, чтобы они в период, когда мы проводим какие-то общие сборы для сотрудников, читали всякого рода свои лекции».

Согласно данным опроса компании «Ренессанс страхования» и портала «Зарплата.ру», более половины сотрудников российских организаций мечтают об увольнении своего токсичного руководителя. Причем в каждом пятом случае речь идет о генеральном директоре. Около 40% респондентов хотели бы уволить начальника отдела.

Кроме того, каждый третий опрошенный испытывает тревогу из-за работы, 28% — бессонницу. Россияне также рассказали, что из-за стресса у них ухудшилось состояние волос и ногтей, появились лишний вес и аллергия.

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