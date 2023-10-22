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Коммерсантъ FM
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На владимирском кладбище демонтировали таблички жертвам политических репрессий

На Князь-Владимирском кладбище пропали мемориальные таблички, посвященные жертвам политических репрессий в сталинские годы. На это обратил внимание грекокатолический священник Илья Астапов, о чем написал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Памятные таблички были посвящены украинскому архимандриту Климентию Шептицкому, литовскому католическому архиепископу Мечисловасу Рейнису, польскому политику Яну Янковскому, а также японскому генералу Акикусе Сюну. Все они умерли в тюрьме «Владимирский централ» и похоронены в братской могиле на Князь-Владимирском кладбище. Кто снял таблички, неизвестно.

Климентий Шептицкий был расстрелян за отказ от сотрудничества с советской властью. В 1995 году израильский центр изучения холокоста «Яд ва-Шем» объявил его «праведником народов мира» за спасение более ста евреев во время Второй мировой войны. В 2001 году архимандрита причислили к лику блаженных Католической церкви.

Стену с памятными табличками посещали иностранные дипломаты после начала военной операции России на Украине. В марте там был посол Польши в России Кшиштоф Краевски. Он возложил цветы к памятной табличке Яну Янковскому.

В июне этого года в Санкт-Петербурге с бывшей тюрьмы «Кресты» неизвестные сняли мемориальную доску с известной цитатой из поэмы Анны Ахматовой «Реквием».

Анастасия Ларина

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