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Коммерсантъ FM
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«Мы добавляем в меню небольшие закуски в виде пальцев»

Представители ресторанов — о праздновании Хэллоуина

Столичные заведения активно готовятся к Хэллоуину. Как рассказали “Ъ FM” московские рестораторы, в 2023 году они отмечают большой интерес к мероприятию у гостей. В 2022-м многие точки общепита отказывались от привычной программы и декораций или сокращали бюджет на проведение праздника.

В этот раз планируется отметить Хэллоуин с большим размахом, говорят московские рестораторы. Помимо традиционных вечеринок, они готовят специальные квесты, шоу и обновляют меню:

Евгения Левандовская, владелица сети ресторанов «Мистер Чанг», бара Beer & Tapas и других московских баров: «В некоторых заведениях, которые по концепции подходят к масштабу этой вечеринки, мы готовимся. Хэллоуин пройдет в пивном баре Beer & Tapas в "Гринвиче" и во всех ресторанах "Мистер Чанг". У нас будут и аниматоры, и украшения. В Beer & Tapas пройдут различные конкурсы, посвященные этому празднику. Поступили предложения от управляющих каждого ресторана, что интересно было бы отметить этот праздник. Как он пройдет, я не знаю. После мы уже поймем статистику. Вопрос в том, что с каждым годом все дороже и дороже становится как приобретение аксессуаров, так и вся программа».

Дмитрий Соколов, владелец заведения Help & Friends, Lawson's и других московских баров: «Будем делать квесты, чтобы гости ходили по всем нашим барам, искали ответы на вопросы, загадки, получали призы. Ожидаем большой поток клиентов по барам на Хэллоуин — до 500 человек в каждом. Декорируем зал, делаем аквагрим для персонала, вызываем аниматоров, которые ходят в зале с гостями фотографируются. В барах появятся специальные коктейли, шоты, десерт в виде пальцев. Обычно мы добавляем в меню небольшие закуски в виде пальчиков, глаз и всего остального».

Екатерина Гамова, бренд-директор и партнер сети кафе «АндерСон»: «Будет десертная линейка с монстрами — торты, пирожные. Нравятся нашим гостям — и детям, и взрослым — пирожные в форме пальцев. Будет монстр-шоу, для маленьких мы подготовили квест. Вампирская вечеринка — для детей постарше. С 23 октября по 31 октября у нас выстроена афиша с мастер-классами, они все разные, можно будет смастерить что-то, порисовать и раскрасить тыквы, собрать подставку под кружку. На мастер-классы в основном ходят постоянные клиенты. Мы спрашиваем, что им осенью интересно? Они говорят, нам интересен Хэллуин, костюмы, реквизиты, продукты. Смиксовали, чтобы не поднимались цены сильно».

Согласно данным аналитиков Wildberries, более 80% россиян так или иначе планируют праздновать Хэллоуин в этом году.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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