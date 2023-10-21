Власти Тюмени планируют снести 1 174 домов в рамках КРТ

В рамках реализации комплексного развития территорий (КРТ) в Тюмени снесут 1 174 домов общей площадью более 100 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

По данным мэрии, всего расселению подлежат 136 нежилых объектов капитального строительства, 179 многоквартирных и 859 индивидуальных жилых домов. Площадь введенного жилья на освободившейся территории должна составить более 1,5 млн кв. м.

Напомним, администрация Тюмени заключила 16 договоров о КРТ, до конца года запланированы торги ещё по одной территории. Власти города рассматривают вопрос о проведении КРТ в границах улиц Магнитогорская, Ростовская, Амурская, Восстания.

Василий Алексеев

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