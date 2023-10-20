В Тюмени могут провести КРТ в еще одном районе

Власти Тюмени рассматривают вопрос о проведении комплексного развития территорий (КРТ) в границах улиц Магнитогорская, Ростовская, Амурская, Восстания. Об этом «РБК Тюмень» рассказали в администрации города. Если такое решение будет принято на заседании рабочей группы, будет объявлен открытый аукцион на поиск инвестора-застройщика.

В 2016 году эту территорию должна была перестроить компания «Сибстройсервис». Согласно контракту с мэрией, предстояло расселить и застроить частный сектор в районе улиц Магнитогорская и Восстания. За шесть лет предстояло снести 13 аварийных домов, однако по итогу застройщик разобрал только три, из-за контракт был расторгнут.

Ранее мэр Тюмени Руслан Кухарук заявлял, на «инвестиционно привлекательных площадках» города снесут 132 аварийных дома и введут более 1,5 млн кв. м жилья. В администрации заявляли о решении о развитии 16 застроенных территорий и о комплексном развитии 17 территорий жилой застройки.

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