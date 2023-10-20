В Василеостровском районе Петербурга запретят остановку на 30 улицах

На фоне подготовки к запуску зоны платных парковок в Василеостровском районе Санкт-Петербурга изменится схема дорожного движения, сообщили в городском комитете по транспорту.

Автомобилистов предупредили, что с 23 октября на 30 улицах района вводят частичный или полный запрет остановки машин, там разместили соответствующие дорожные знаки. Они начнут действовать с 00.00 23 октября. Прежде подобные меры были предприняты в отношении других улиц Васильевского острова.

«Также сейчас ведутся работы по мощению в гранит улиц: Менделеевская линия, Таможенный пер., Биржевой проезд, Тифлисский пер., Тифлисская ул., пл. Академика Сахарова. По завершении работ на этих улицах в рамках обустройства зоны платной парковки будут также установлены знаки нанесена разметка»,— сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, в Петербурге могут предоставить скидку на быструю оплату штрафов за парковку, такую инициативу партии «Яблоко» предварительно поддержали в Государственной думе РФ.

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