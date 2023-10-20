Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России», посвященной теме «Единороги на рынках будущего», дал классификацию российских видов бизнеса, которую придумал его знакомый в 90-х.

«Есть три вида (бизнеса.— “Ъ”) — это "крысить", "хрючить" и "копытить". Понятно, значит, "крысить" — это налетели, съели, побежали на другую кучу. Значит, "хрючить" — это когда корыто есть, и все припадают к нему долго и отгоняют друг друга. А "копытить" — это вот когда олень из-подо льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая, и так далее»,— поделился господин Белоусов классификацией. Внимание на высказывание обратил внимание РБК.

Вице-премьер подчеркнул, что слова «единорожить» в этой классификации нет. «История единорога — это даже не про то, как Золушка вышла замуж за принца. А это про то, что технологическая Золушка стала тещей короля»,— подчеркнул Андрей Белоусов.

«Единорогами» называют стартапы, чья капитализация оценивается в $1 млрд и более. Термин подчеркивает исключительность таких компаний и был введен в 2013 году.

Александра Горошилова