Китай ограничивает экспорт графита

Сегодня, 20 октября, Министерство торговли Китая объявило о введении ограничений на экспорт графита — минерала, в частности используемого при производстве аккумуляторов для электромобилей. С 1 декабря экспортеры должны будут получать специальное разрешение на вывоз некоторых видов графита, а также изделий из них.

В министерстве заявили, что эти меры должны «способствовать обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок и производства, а также лучшей защите национальной безопасности и интересов». Ранее китайские власти уже вводили временные ограничения на экспорт некоторых видов графита.

Это не первый запрет такого рода: в июле Китай уже ввел ограничения на экспорт металлов галлия и германия, используемых при производстве полупроводников и других высокотехнологичных изделий. Такими мерами Китай может отвечать на введенные США ограничения на продажу некоторых технологий и высокотехнологичных продуктов. Reuters недавно сообщало, что США готовятся ужесточить ограничения на доступ Китая к чипам и технологиям.

В Китае производят 90% всего графита в мире. Крупнейшие импортеры графита из страны — Япония, США, Индия и Южная Корея. «Такой контроль — это не полный запрет, и предыдущие ограничения не оказали на отрасль существенного воздействия»,— считает старший аналитик компании Counterpoint Research Айван Лам. Однако, по его мнению, новые ограничения, скорее всего, повлияют на цены, так что «средняя цена на графит продолжит расти из-за дисбаланса спроса и предложения», в том числе со стороны России, которая до начала конфликта на Украине была одним из основных поставщиков материала.

Яна Рождественская